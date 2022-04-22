Донецк, 22 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Около 150 снарядов и мин выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики украинские войска за минувшие сутки. Сообщение об этом опубликовано 22 апреля в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР Жилые дома после обстрела со стороны ВСУ

Обстрелу подверглись семь населённых пунктов. В результате ранены девять мирных жителей, повреждены 17 жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры и одно транспортное средство.

По территории ДНР выпустили 146 снарядов и мин, используя для обстрела реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» калибра 122 мм, ствольную артиллерию калибра 152 и 122 мм, миномёты калибра 120 и 82 мм.

При этом за прошедшие сутки силы ДНР уничтожили 59 украинских националистов, одну установку «Град», а также БМП и БТР, захватили танк, два миномёта, бронемашину и грузовик.

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