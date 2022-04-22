Джакарта, 22 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Глава администрации президента Индонезии Моэлдоко заявил, что Индонезия занимает нейтральную позицию в отношении ситуации вокруг России и Украины, сообщает Kompas.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

«Индонезия столкнулась со сложной ситуацией. Потому что Индонезия, председательствующая в G20, должна справедливо охватывать все страны-члены. Индонезия ни на чьей стороне в этом конфликте», — заявил Моэлдоко.

Индонезия остается на позиции, поддерживающей мир и выступает против всех форм насилия со стороны кого бы то ни было.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии призывает развивающиеся страны «Большой двадцатки» совершенствовать механизмы смягчения последствий энергоснабжения, чтобы противостоять энергетическим колебаниям, происходящим в настоящее время.