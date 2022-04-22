Сочи, Краснодарский край, , 12:31 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за опасности схода снежных лавин объявлено в горах Сочи на период с 22 по 25 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Лавина Scientif38

Как уточнили в ведомстве, опасность схода лавин будет наблюдаться в горах выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря в период с 18:00 22 апреля до 18:00 25 апреля.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности. Прежде всего, туристов просят не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за любыми изменениями погоды, находясь уже в горах. В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два — три дня, напомнили в ведомстве.