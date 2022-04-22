* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 22 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Местные источники в уезде Аласай афганской провинции Каписа сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали человека, которого обвиняют в том, что он был военнослужащим предыдущего правительства Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Собеседники издания назвали его Насруллой, сыном Мохаммада Акбара. По их словам, мужчина уволился со службы за год до падения предыдущего правительства и вернулся к мирной жизни.

Родственники Насруллы говорят, что он был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Пули-Чархи города Кабула и уже 15 дней о нём ничего неизвестно.

По словам родственников Насруллы, он подвергся пыткам со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и удерживается в управлении разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже арестовали и убили сотни бывших силовиков.

В недавнем отчёте New York Times говорится, что около 500 бывших силовиков и правительственных чиновников были убиты или пропали без вести за последние семь месяцев. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что они привержены положениям амнистии, объявленной их лидером.