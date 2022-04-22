Талибы* арестовали бывшего военного афганского правительства
Махмудраки, Афганистан, 22 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Местные источники в уезде Аласай афганской провинции Каписа сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали человека, которого обвиняют в том, что он был военнослужащим предыдущего правительства Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Собеседники издания назвали его Насруллой, сыном Мохаммада Акбара. По их словам, мужчина уволился со службы за год до падения предыдущего правительства и вернулся к мирной жизни.
Родственники Насруллы говорят, что он был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Пули-Чархи города Кабула и уже 15 дней о нём ничего неизвестно.
По словам родственников Насруллы, он подвергся пыткам со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и удерживается в управлении разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже арестовали и убили сотни бывших силовиков.
В недавнем отчёте New York Times говорится, что около 500 бывших силовиков и правительственных чиновников были убиты или пропали без вести за последние семь месяцев. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что они привержены положениям амнистии, объявленной их лидером.