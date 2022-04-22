Москва, , 12:30 — REGNUM В РФ на фоне негативной экономической обстановки, в том числе вынужденного простоя и сокращения заработной платы, многие граждане начали искать варианты дополнительного заработка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о росте в Москве количества самозанятых.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Во-первых, налоговый режим самозанятых оказался удобным для граждан, задействованных в популярных для столицы сервисах – доставка, транспортные услуги, образование, помощь по дому, аренда недвижимости и прочее. Поэтому москвичам и тем, кто приезжает в Москву заработать, такой налоговый порядок только на руку, — сказал Демин. — Во-вторых, на фоне негативной экономической обстановки, в том числе вынужденного простоя и сокращения заработной платы, граждане начали искать варианты дополнительного заработка. Официальное трудоустройство возможно совмещать с режимом самозанятости, поэтому в текущих условиях небольшая подработка может стать хорошим вариантом для пополнения семейного бюджета».

Как полагает Демин, в РФ будет появляться все больше граждан, работающих в формате самозанятых.

«Роста безработицы и числа граждан с неполной занятостью нам не избежать. Эти явления будут сопровождать процесс переформатирования экономики, на пороге которого мы с вами стоим. Эксперты прогнозируют двукратный рост количества безработных в течение следующих двух лет», — подытожил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уже в 2022 году численность самозанятых в РФ увеличится в полтора-два раза.

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