Запорожье, Украина, , 12:29 — REGNUM Один человек погиб и еще двое пострадали в результате крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области. Об этом 22 апреля сообщает администрация Запорожской области в своем телеграм-канале.

Самолет Ан-26 ВВС Украины President.gov.ua

«На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Количество членов экипажа и причины падения выясняются», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, самолет зацепил электрическую опору и из-за этого загорелся двигатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26, который выполнял технический рейс, упал в Запорожской области.