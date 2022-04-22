Черкесск, 22 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии празднование 100-летия республики ознаменуется в 2022 году открытием 50 социальных объектов. В планах властей также создание ботанического сада, Государственного симфонического оркестра и профессионального футбольного клуба «Нарт — Черкесск». Об этих намерениях сообщил 21 апреля глава республики Рашид Темрезов по итогам заседания рабочей группы по проведению празднования 100-летия Карачаево-Черкесии.

UFC111 Карачаево-Черкесия

Так, по словам Темрезова, в текущем году будут сданы в эксплуатацию 50 объектов, в том числе школы и детские сады, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, дома культуры.

Кроме того, он поручил членам рабочей группы рассмотреть возможность к 100-летию региона создать ботанический сад, преобразовать камерный оркестр в Государственный симфонический оркестр Карачаево-Черкесии, а также создать профессиональный футбольный клуб.

При этом, как подчеркнул Темрезов, «основной задачей на текущий год считаю иное — 100-летие республики накладывает особую ответственность в обновлении социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры». Глава республики считает, что «жители республики должны прочувствовать не только праздничную атмосферу, но и качественные преобразования в жизни».