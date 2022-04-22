Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Чебоксарах задержан местный житель, которого подозревают в нападении с ножом на нового знакомого, который отказался угостить его шаурмой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Разбирательства начались после получения информации из больницы о пациенте с ножевыми ранениями. Правоохранители установили, что пятеро молодых людей познакомились в одном из заведений в Чебоксарах и собрались вместе поиграть в бильярд в другом районе города.

В полиции отмечают, что компания рассорилась из-за шаурмы, которую 23-летний новый знакомый купил себе перед поездкой в бильярдную. В ведомстве сообщают, что 31-летний участник компании, получив отказ после просьбы угостить шаурмой, пытался побить едока, но получил отпор.

«Спустя некоторое время он вернулся, где на месте отдыха компании застал своего обидчика и накинулся на него. Потерпевшего с множественными ножевыми ранениями забрала бригада скорой помощи», — говорят в полиции.

Подозреваемого арестовали. По данным МВД по Чувашии, он имеет судимость за грабежи, умышленное причинение вреда здоровью, нарушение ПДД.

«В ходе дачи показаний злоумышленник пояснил, что таким образом решил ответить за нанесённую ему обиду», — сообщают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Канашском районе Чувашии возбуждено уголовное дело после конфликта, который едва не завершился двойным убийством. Преступления совершены из-за отказа распить алкоголь.

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