София, 22 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Количество беженцев с Украины, получивших одноразовую материальную помощь от болгарского правительства, составило 8 тыс. человек. Об этом 22 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Сообщается, что в общей сложности заявки на предоставление выплаты в сумме 375 левов ($207) подали 13 тысяч украинских переселенцев, имеющих в Болгарии статус беженцев. При этом чиновники болгарской Службы соцзащиты отказали в прошении лишь 48 гражданам.

Согласно официальной информации, соответствующие пособия выплачиваются наличными средствами через лицензированного почтового оператора, или безналичным переводом (если у беженца есть счет в болгарском банке).

По данным правительства Болгарии, с 24 февраля нынешнего года на болгарскую территорию въехало более 202 тыс. украинцев. Из них о предоставлении убежища попросило 84 тыс. человек.