Денвер, США, , 12:26 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:113.

Никола Йокич All-Pro Reels

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов. В составе «Голден Стэйт» защитники Стефен Карри и Джордан Пул набрали по 27 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 3:0. Следующий матч пройдёт 24 апреля.

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