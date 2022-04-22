Денвер, США, 22 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:113.

All-Pro Reels Никола Йокич

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов. В составе «Голден Стэйт» защитники Стефен Карри и Джордан Пул набрали по 27 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 3:0. Следующий матч пройдёт 24 апреля.