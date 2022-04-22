Москва, , 12:26 — REGNUM Криптовалюты по-прежнему реагируют на те же драйверы, что и «традиционные» активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта David McBee

«Главным из них является дивергенция в монетарной политики ФРС и ЕЦБ: очередные выступления глав американского и европейского ведомства стали лишним напоминанием о существенной разнице в подходах к монетарной политике.

Если в США собираются действовать жестче, чем планировали еще в начале года, то позиция ЕС остается более неопределенной из-за негативного влияния военных действий на европейскую экономику.

Плюс инвесторы оценивают вероятность введения эмбарго на российское сырье, что может подстегнуть антиглобалистские настроения в Евросоюзе и, например, привести к победе Ле Пен во Франции.

Проблема в том, что значимые новости внутри криптовалютного рынка отсутствуют, вследствие чего сильная корреляция цифровых активов и других рискованных инструментов — акций технологических компаний сохраняется.

На данный момент американские компании начали отчитываться по результатам I квартала 2021 года и становится понятно, что сокращение стимулов и разгон инфляции уже успел оказать негативный эффект на их финансы.

Данный факт в совокупности с низким уровнем аппетита к риску на рынке ослабляет спрос на криптовалюты. Стоимость биткоина может снизится до $39,5 тыс. за монету.

Пожалуй, единственной значимой новостью является решение крупнейшей криптобиржи Binance прекратить работу с россиянами, чей депозит превышает $10 тысяч.

Биржа ссылается на новый пакет санкций и намекает на возможный ввод полного запрета на взаимодействие с клиентами из России если того потребуют западные регуляторы.

В этой связи стоит ожидать увеличения интереса к децентрализованным биржам, которые, впрочем, все еще сильно не дотягивают по эффективности до своих централизованных аналогов.

Речь идет о скорости выполнения сделок, размере комиссий и наборе инструментов для торговли», — пояснил эксперт.

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