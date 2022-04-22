Краснодар, , 12:25 — REGNUM В Краснодарском крае в коронавирусные стационары госпитализированы 105 человек, данные за сутки опубликованы 22 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 21 апреля, сообщалось о госпитализации 1001 пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 218 человек, это на 45 случаев заражения больше, чем было выявлено накануне.

«В Краснодаре выявили 46 новых случаев коронавирусной инфекции, в Сочи – 20, в Новороссийске – 16, в Брюховецком районе – 11», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В ковид-госпиталях региона остаются 1015 человек, 48 пациентов находятся на ИВЛ, один — на ЭКМО. Амбулаторное лечение получают 3 753 человека.

За весь период пандемии на территории Краснодарского края офоциально подтверждено 256 938 случаев заражения коронавирусом, на 22 апреля показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4 520. Выздоровели после COVID-19 за весь период 244 148 человек. Скончались от осложнений на фоне инфекции 10 819 пациентов.