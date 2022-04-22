Сеул, 22 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На следующей неделе в Южной Корее разрешат принимать пищу в кинотеатрах, крытых спортивных залах и религиозных учреждениях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра Ким Бу Гёма.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 22 апреля в ходе совещания, посвященного мерам реагирования на пандемию.

По его словам, прием пищи в поездах и экспресс-автобусах также будет разрешен, поскольку правительство ослабило антиковидные ограничения в рамках возвращения страны к нормальной жизни после пандемии.

«Среднесуточное число случаев заболевания снизилось примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей, тенденция к снижению тяжелых случаев заболевания и смертей сохраняется», — сказал премьер-министр.

Напомним, что 18 апреля в Южной Корее отменили все антиковидные ограничения, кроме обязанности носить маски. Также ранее власти Южной Кореи сообщали о том, что решение об обязательном ношении масок на открытом воздухе будет принято в начале мая.