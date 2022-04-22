* талибами — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 12:23 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают о междоусобных столкновениях в столице провинции. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

По словам собеседников, столкновение произошло вечером 21 апреля в городе Базарак, административном центре провинции Панджшер, между лицами, связанными с Атикуллой Сиддики, начальником службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, и силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из уезда Кохбанд соседней провинции Каписа.

Местные жители говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кохбанда Каписа контролируют КПП на спортивном стадионе «Панджшер».

Согласно источникам, в ходе столкновения один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, а двое других, включая начальника службы безопасности Панджшера, получили ранения.

Между тем, анонимный источник в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил газете «8 Собх», что столкновение произошло, когда сотрудники службы безопасности проигнорировали требование сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.