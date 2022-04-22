Тбилиси, 22 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) может снова объявить бойкот парламенту республики. Об этом заявил один из лидеров ЕНД Нугзар Цикалури в эфире телеканала PalitraNews.

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Он прокомментировал готовящиеся партией протесты. «Националы» планируют актуализировать требование 2020 года объявить досрочные парламентские выборы.

«Вполне возможно, что сейчас все начнут бойкотировать этот парламент и здесь будут предприняты шаги, а следующим шагом может быть вообще выход из этого парламента», — заявил Цикалури.

Лидер ЕНД отметил, что отношения депутатов от оппозиции с представителями правящей партии «Грузинская мечта» являются «декорацией». Сам он всегда был сторонником бойкота парламента.

Напомним, осенью 2020 года лидеры всех оппозиционных партий назвали итоги выборов в парламент «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. К апрелю 2021 года большинство оппозиционных депутатов согласились работать в парламенте. Последней партией, прекратившей бойкот парламента в июне, стала ЕНД.