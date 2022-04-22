Волгоград, , 12:33 — REGNUM Учащиеся школы № 152 белорусского Минска заступят на Вахту Памяти на Посту № 1 в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе администрации города.

Вахта памяти Kdm.volgograd.ru

Делегацию учеников примет лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина Волгограда – учебные учреждения поддерживают партнёрские отношения. Для белорусских школьников организуют экскурсию по Волгограду, они станут зрителями концерт фестиваля искусств «Наследники Победы», а 28 апреля будут нести Вахту Памяти на Посту № 1 города-героя Волгограда совместно с волгоградскими школьниками.

Ученики минской школы не единожды несли Почётную Вахту на Посту № 1 города-героя Минска у Вечного огня на площади Победы, а также у Вечного огня мемориальных комплексов «Брестская крепость-герой» и «Хатынь».