Миннеаполис, США, , 12:21 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:95.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн, на счету которого 26 очков. В составе «Миннесоты» разыгрывающий Д’Анджело Расселл набрал 22 очка.

Таким образом, «Мемфис» вышел вперёд в серии – 2:1. Следующий матч пройдёт 24 апреля.

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