Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за поздней весны пока регистрируются лишь единичные случаи укусов клещей, еще есть время привиться от клещевого энцефалита, предупредила 22 апреля начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Клещ

По словам Катаевой, из-за того, что снег еще не растаял, а дневная температура не достигла устойчивых плюсовых значений, в Петербурге пока нет массовых случаев присасывания клещей к человеку.

«С 15 по 21 апреля в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 11 человек, в том числе двое детей до 17 лет. Геолокация всех укусов за пределами Санкт-Петербурга», — отметила она.

За неделю на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано семь клещей, положительных — один, на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано восемь клещей, положительных — ноль. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории Петербурга за это время не зарегистрировано.

В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге также за минувшую неделю привито против клещевого энцефалита 2306 человек, в том числе 577 детей до 17 лет. Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список учреждений по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей в 2022 году.

Также в ведомстве напомнили, что делать в случае укуса клещом: срочно обратиться в ближайший травматологический пункт, где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают (или снять его самостоятельно, целиком вместе с головкой. Нельзя давить его пальцами, а также капать на клеща маслом или спиртом). Снятых клещей необходимо привезти на лабораторное исследование.

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