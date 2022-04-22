Москва, 22 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало новый список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения», — сообщили в Минобороны.

Так, в опубликованных списках 15 погибших, 68 раненых, 22 пленных. Кроме того пятеро дезертировали, шесть человек числятся пропавшими без вести.

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