Бухарест, , 12:16 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Румынии задержали в районе контрольно-пропускного пункта «Джурджу» на румынско-болгарской границе крупную партию контрафактных товаров. Об этом 22 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Граница

По предварительным данным, указанный груз был обнаружен среди вещей пассажиров автобуса, направлявшегося из Турции в Австрию. В специальных чемоданах находились 655 предметов одежды и 275 пар спортивной обуви, имеющих маркировку известных торговых фирм.

При этом, по мнению экспертов, все соответствующие товары были незаконно изготовлены на одном из турецких предприятий.

Общая стоимость задержанной партии составила 145 тыс. леев ($31,5 тыс.). Владелец багажа установлен.

Ведется следствие.