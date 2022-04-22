Салехард, , 12:16 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 22 апреля за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 41 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 47 ямальцев. Заразились коронавирусом 29 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 22 апреля зарегистрировано 136 398 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 748 человек, 1040 скончались.

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