Москва, 22 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины нанёс фрегат Черноморского флота. Видео с запуском ракет 22 апреля опубликовало Министерство обороны РФ.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины», — сообщили в Минобороны.

В видео показано, как четыре ракеты взлетают в воздух из корабельной пусковой установки.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что удары высокоточными ракетами «Калибр» были нанесены в район железнодорожной станции Мелиоративное. В результате уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой.