Пермь, 22 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 21 апреля, госпитализированы 38 человек с коронавирусной инфекцией. Это на восемь случаев больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах лечение получают 468 пермяков. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов. Из них 18 — подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 365 424 заражения коронавирусом, в том числе 191 – 21 апреля. В частности, за последние сутки положительные результаты теста зафиксированы у 27 детей в возрасте до 17 лет включительно, а также у 80 человек старше 60 лет, которые входят в группу риска.