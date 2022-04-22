Самара, , 12:23 — REGNUM Беспилотники начали использовать в посевной кампании в Самарской области. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Беспилотник

Сообщается, что в регионе беспилотники умеют не только летать и снимать красивые виды, но и засевать целые поля.

«Один день работы в полях на посеве с помощью беспилотника показал, что для отработки посева разных мелкосемянных культур, в том числе для отработки нормы высева необходимы минимум два дня и технология будет отработана», — приводит пресс-служба слова кандидата сельско-хозяйственных наук Самарского государственного аграрного университета Олега Оленина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2022 году намерены направить на реализацию бизнес-проектов фермеров более 74 млн рублей.