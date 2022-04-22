Калуга, , 12:51 — REGNUM Педагог дополнительного образования Товарковской средней школы № 2 Калужской области Ольга Дергачева вышла в финал первого международного конкурса чтецов среди педагогов «Живая классика». В финале в онлайн-формате калужский педагог прочтёт отрывок из произведения Надежды Тэффи «Катенька». Об этом 22 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Юные чтецы на конкурсе «Живая классика» Youngreaders.ru

«В восторге от выхода в финал. Несколько лет являюсь куратором школьного этапа и наставником в конкурсе юных чтецов «Живая классика». Как педагог дополнительного образования руковожу творческой лабораторией «Волшебное слово» — учу детей правильно и красиво говорить. Выбор текста — сложная задача, много читала пока не нашла текст, который мне идеально подходит», — отметила Ольга Дергачева.

Участники финала прошли серьезный отбор. На первый международный конкурс чтецов «Живая классика» поступило больше 2500 заявок. 25 апреля состоятся финальные состязания педагогов-чтецов, которые пройдут в онлайн-формате. В финал вышли 30 учителей: 20 — из 15 регионов России и 10 — из семи стран мира. Финалисты прочтут отрывки из прозаических произведений. 10 победителей получат главный приз — поездку в Санкт-Петербург на международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика».

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