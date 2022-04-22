Ханакин, Ирак, 22 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на блокпост иракской армии. Об этом 21 апреля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в министерстве обороны Ирака.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По последним данным, нападение произошло в ночь с 21 на 22 апреля в провинции Дияла.

Террористы обстреляли позиции военных в окрестностях города Ханакин. В результате нападения трое военнослужащих получили ранения, а ещё один погиб.

Для преследования боевиков к месту инцидента стягиваются дополнительные подразделения иракской армии.