Донецк, 22 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 11:00 с украинских позиций в Новомихайловке был обстрелян Петровский район Донецка. По городу выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Горловку.