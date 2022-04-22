Донецк, 22 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли район посёлка шахты «Комсомолец» в Горловке Донецкой Народной Республике. Об этом 22 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:26 — населённый пункт Шумы — населенный пункт Горловка (поселок шахты «Комсомолец», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Также уточняется, что по населённому пункту было выпущено шесть мин калибра 120 миллиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, Горловка стала целью артобстрелов со стороны украинских вооружённых формирований вечером 21 апреля. Огонь по населённому пункту вёлся стороны Шумы. Всего было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.