Казань, 22 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Жителей Казани после пасхальной службы общественным транспортом с остановки «Центральный стадион» развезут во все районы города. Об этом сообщает мэрия.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

По завершении праздничного богослужения на остановку «Центральный стадион» к 02:00 (мск) подадут пять автобусов. Остановки будут осуществляться по требованию пассажиров.

В столице Татарии пасхальные богослужения пройдут в ночь с 23 на 24 апреля в соборе Казанской иконы Божией Матери.

В храмах и обителях Татарстанской митрополии с 21 апреля проходят богослужения, посвященные празднику Светлого Христова Воскресения, которые возглавляет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, во время празднования православной Пасхи президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в одном из храмов.

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