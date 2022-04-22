Мадрид, 22 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Намерением испанской партии Podemos является «создание сильнейшего Podemos», чтобы вице-президент правительства Йоланда Диас, «если она так решит, могла быть кандидатом» на следующих всеобщих выборах. Об этом заявила министр по вопросам равенства, член партии Podemos Ирене Монтеро.

TeleK Televisión Ирене Монтеро

По её словам, на предстоящие всеобщие выборы Podemos готовит новую политическую платформу.

Монтеро сделала эти заявления для СМИ на презентации книги «Йоланда Диас, красная леди» («Yolanda Díaz, la dama roja»).