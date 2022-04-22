Москва, 22 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Видеозапись пуска высокоточныхя крылатых ракет «Калибр» по военным объектам киевских боевиков с борта фрегата ВМФ России из акватории Черного моря обнародовало 22 апреля Минобороны РФ.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

«Высокоточный удар четырьмя крылатыми ракетами был нанесен с борта фрегата из акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Также на выложенных в интернет кадрах запечатлен момент пуска четырёх ракет «Калибр» из пусковой установки фрегата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины нанесли удар из миномёта по городу Горловка.