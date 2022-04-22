Республика Калмыкия, , 12:11 — REGNUM В Калмыкии в ближайшие дни ожидаются заморозки, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Заморозки hpgruesen

По данным Калмыцкого гидрометцентра, заморозки прогнозируются 23 и 24 апреля. Понижение температуры до — 1 градуса ожидается в ночные и утренние часы.

Непогода может стать причиной повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Растениеводам рекомендуют предпринять меры по защите молодых всходов от заморозков.