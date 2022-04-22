Калмыкия, 22 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Калмыкии в ближайшие дни ожидаются заморозки, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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По данным Калмыцкого гидрометцентра, заморозки прогнозируются 23 и 24 апреля. Понижение температуры до — 1 градуса ожидается в ночные и утренние часы.

Непогода может стать причиной повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Растениеводам рекомендуют предпринять меры по защите молодых всходов от заморозков.