Симферополь, , 12:11 — REGNUM В Республике Крым в ковид-стационары попали 17 новых пациентов, данные за сутки опубликованы 22 апреля региональным оперативным штабом. Накануне, 21 апреля, сообщалось о 16 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Крыму подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением ещё 95 человек. Скончались три пациента.

С начала пандемии на территории Крыма официально подтвержден 181 101 случай заражения коронавирусом. В Больницы региона с ковидом попали за весь период 58 354 человека. Выздоровевшими признаны 173 458 человек. Жертвами инфекции стали 5 207 крымчан.