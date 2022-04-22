Донецк, 22 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли удар из миномёта по городу Горловка. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 11:26 с украинских позиций в населённом пункте Шумы был обстрелян город Горловка. Из миномёта выпущено шесть мин калибром 120 мм по посёлку шахты Комсомолец в Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк.