Оренбург, , 12:08 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 21 апреля, госпитализировали 20 ковид-пациентов, что на два больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечатся 174 человека. В тяжелом состоянии находится 61 оренбуржец. К аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов. Еще 109 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 214 405 заражений коронавирусом, в том числе 111 – за 21 апреля. Выздоровели 208 317 пациентов. Жертвами заболевания стали 3949 человек. За последние сутки зафиксировано три летальных исхода.