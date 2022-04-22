Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Протесты, которые планирует проводить в Грузии самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), не помогут улучшить ситуацию в стране. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики, лидер либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что масштабные протестные акции были, но это не привело ни какому результат. Самоликвидация партии, по мнению депутата, неизбежно изменит политический ландшафт в стране в лучшую сторону.

«Мы попробовали этот путь (протесты, прим. — ИА REGNUM) и увидели, что ничего не меняется. Чтобы что-то изменить, «Национальное движение» должно публично объявить о роспуске собственной партии», — сказал Хвичия.

Лидер «Гирчи» заявил, что в нынешнем своём виде ЕНД выгодна для правящей партии «Грузинская мечта», так как из «националов» сделали образ врага. После самороспуска «Нацдвижения» власти не смогут использовать этот образ в своих интересах.

Напомним, ЕНД была основана Михаилом Саакашвили в 2001 году до того, как он стал президентом. Партия была правящей в Грузии с 2004 по 2012 год. После этого основным видом деятельности для этой политсилы является организация протестов.