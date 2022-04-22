Тбилиси, 22 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Протесты, которые планирует проводить в Грузии самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), не помогут улучшить ситуацию в стране. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики, лидер либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он отметил, что масштабные протестные акции были, но это не привело ни какому результат. Самоликвидация партии, по мнению депутата, неизбежно изменит политический ландшафт в стране в лучшую сторону.

«Мы попробовали этот путь (протесты, прим. — ИА REGNUM) и увидели, что ничего не меняется. Чтобы что-то изменить, «Национальное движение» должно публично объявить о роспуске собственной партии», — сказал Хвичия.

Лидер «Гирчи» заявил, что в нынешнем своём виде ЕНД выгодна для правящей партии «Грузинская мечта», так как из «националов» сделали образ врага. После самороспуска «Нацдвижения» власти не смогут использовать этот образ в своих интересах.

Напомним, ЕНД была основана Михаилом Саакашвили в 2001 году до того, как он стал президентом. Партия была правящей в Грузии с 2004 по 2012 год. После этого основным видом деятельности для этой политсилы является организация протестов.