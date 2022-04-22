Тосно, Ленинградская область, 22 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Генерального директора полигона опасных химических отходов «Красней Бор» под Петербургом и его заместителя подозревают в хищении 33 тонн лома черного металла, сообщили 22 апреля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Gov.spb.ru Полигон «Красный бор»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тосненском районе Ленинградской области задержаны генеральный директор полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев и его заместитель Сергей Николаев, которых подозревают в растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

По версии следствия, должностные лица, действуя в группе, используя свое служебное положение, совершили хищение путем растраты вверенного им имущества – лома черного металла массой свыше 33 тонн, находившегося на территории полигона «Красный Бор», которое реализовали при помощи индивидуального предпринимателя.

«Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению», — подытожили в СУ СК по Ленобласти уточнив, что в настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде домашнего ареста.