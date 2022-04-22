Челябинск, , 12:06 — REGNUM В Челябинске одно из ООО наказали за незаконное предоставление населению потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что организация не имела статуса кредитной организации либо некредитной финансовой организации. Тем не менее она заключала с гражданами соглашения о потребительских займах и договоры потребительского займа, выдавая деньги под проценты.

В итоге Центральный районный суд города постановил оштрафовать организацию на 300 тыс. рублей. Правда, решение суда пока не вступило в силу.