Москва, , 12:05 — REGNUM В России наблюдается снижение спроса на доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG). Об этом 22 апреля сообщает издание «Коммерсант».

Продукты Bigbuzzy.ru

Отмечается, что за неделю с 4 по 10 апреля онлайн-продажи FMCG в России в натуральном выражении увеличились на 10% год к году и это является самым низким значением за всю историю наблюдений с 2017 года.

При этом с 21 по 28 февраля онлайн-продажи FMCG увеличились год к году на 38%, а в марте наблюдался ажиотажный спрос с недельными темпами роста до 58%.

Также указывается, что эксперты рассказали изданию, что такое падение происходит в связи с тем, что, по их мнению, некоторая часть активных потребителей такого сервиса уехала из страны, а оставшаяся часть стала более внимательно следить за ценами и ходить в обычные магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шведский производитель товаров личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, покидает российский рынок.