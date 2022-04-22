Ставрополь, 22 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Ставропольский край принял еще одну группу беженцев из Донбасса и с Украины. В ней 231 человек. Власти региона принимают и размещают прибывших, помогают им в трудоустройстве и определении детей в школы. Готовятся новые пункты временного размещения для граждан из ДНР и ЛНР, рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса на вокзале в Чебоксарах

Он отметил, что такие пункты размещения должны быть созданы в каждом муниципалитете края, так как исключать того, что беженцы будут прибывать еще, нельзя. Владимиров также нацелил главы администраций на местах на оснащение пунктов временного пребывания всем необходимым, чтобы «можно было достойно принять людей». Кроме того, он поручил оказывать помощь по линии медицины в каждом таком пункте, а также помочь родителям устроить детей в школы и детские сады, а взрослым трудоустроиться.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья сообщил о подготовке 6 тыс. мест для размещения беженцев из Донбасса. Между тем, согласно постановлению правительства РФ, квота по приему переселенцев из ДНР и ЛНР для края составляет 2 тыс. человек.

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