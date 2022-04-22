Москва, , 12:04 — REGNUM Следственный комитет России расследует факт обстрела факт обстрела со стороны украинских войск полевого госпиталя в Донбассе. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба СК России.

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По данным следствия, в марте 2022 года полевой госпиталь подвергся обстрелу ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. В момент атаки в медицинских модулях находились врачи и раненые военнослужащие.

В результате попадания оказался ранен сотрудник медучреждения, некоторых контузило. Оказалось повреждено медицинское оборудование, которое применялось в том числе для лечения пленных.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих во взаимодействии с коллегами проверят данную информацию и установят подразделение ВСУ, а также должностных лиц, ответственных за организацию этого преступления, дав их действиям правовую оценку», — говорится в заявлении СК.