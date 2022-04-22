Уфа, 22 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Движение транспорта около церквей и храмов в Уфе намерены ограничить. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что ограничения будут действовать с 21:00 часов 23 апреля до 11:00 часов 24 апреля 2022 года.

Движение намерены ограничить на улице Дюртюлинской, улице Кирова от улицы Ветошникова до улицы Айской, на улице Амурской от дома №60 до дома №89 по улице Кирова, на улице Крестьянской от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова, на местном проезде вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина, а также на улице Бехтерева от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева.

Городские службы рекомендуют жителям заранее планировать маршрут своего движения.