Ульяновск, 22 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Власти Ульяновска начинают борьбу с оползнем в селе Арское, где произошли подвижки грунта на протяжении 700 метров. Об этом сообщает мэрия регионального центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Земля

Глава города Дмитрий Вавилин поручил привлечь специализированную организацию для определения причин появления грунтовых трещин. После инженерных изысканий планируется проведение противооползневых работ.

Также поручено обеспечить безопасность дорожного движения на участке между селом Арское и деревней Погребы.

Городской поисково-спасательной службой расставлены колышки-маячки, растянута сигнальная лента, за склоном организовано постоянное наблюдение. В мэрии отмечают, что за последние сутки новых подвижек не зафиксировано.

Напомним, что 22 апреля стало известно о введении режима повышенности в Засвияжском районе Ульяновска из-за подвижек грунта на протяжении 700 метров. Власти отмечают, что здесь есть выходы грунтовых вод. Заявлялось, что деформировалась железобетонная лестница, образовались трещины у храмового комплекса, огородов и дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление МЧС по Ульяновской области заявляло о ведении мониторинга места происшествия, население оповещено о происшествии, выставлены ограждения на месте схода грунта.