Барнаул, 22 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, в ночное время 23 и 24 апреля в регионе похолодает до — 11°C. В это же время в Барнауле столбики термометров покажут 2–5 градусов ниже нуля.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

Также в регионе возможны: дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Плохая погода будет и в светлое время суток: ожидаются осадки в виде дождя и снега, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, всего несколько дней назад столбик термометра в Алтайском крае поднимался выше +25 °C.

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