Тюмень, , 12:03 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 288 вылеченных ковидных пациентов, и 36 госпитализированных с COVID-19. Об этом 22 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

За сутки на 22 апреля коронавирус выявили у 89 тюменцев. Это на 42 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 апреля коронавирус выявили у 189 806 человек, выздоровели 183 657 пациентов, скончались 4287 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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