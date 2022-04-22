Брюссель, 22 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Россия якобы не хочет в настоящее время вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью европейским СМИ верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит «нет», — сказал он.

Боррель добавил, что в Евросоюзе надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее».

«Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», — добавил он.