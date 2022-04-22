22 апреля 2022 | Время чтения 10 мин

Правда не должна умереть. Эта правда заключается в том, что армяне Карабаха являются аборигенами – об этом свидетельствуют Страбон, Плутарх, Птолемей и др.

Ленсер Агаловян, , 14:08 — REGNUM В рамках Минской группы ОБСЕ переговорный процесс по Нагорному Карабаху (Арцах) намечалось проводить на основе соблюдения известных международно признанных трех принципов: право народов на самоопределение; принцип территориальной целостности стран; все спорные вопросы должны быть решены исключительно мирными средствами.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Парадоксально, что дипломатия Армении из первых двух принципов акцентировала лишь первый, тогда как была обязана акцентировать и второй принцип, поскольку для этого имела все исторические и международно-правовые основания. Воспользовавшись беспечностью и безответственностью наших дипломатов и руководителей, тандем Турция – Азербайджан в течение более ста лет тиражировал свою многократно повторяемую гнусную ложь о принадлежности Нагорного Карабаха только им. Сегодня они почти добились провозглашенной в двадцатые годы XX века цели – территориальное воссоединение Азербайджана с Турцией. После достижения этой цели открыты все пути для беспрепятственного распространения пантюркизма на Восток. Но правда не должна умереть. Эта правда заключается в том, что армяне Карабаха являются аборигенами – об этом свидетельствуют Страбон, Плутарх, Птолемей и др.

Предками азербайджанцев являются кочевые племена Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, которые появились в Закавказье в XV–XVI веках, и они не могли быть аборигенами в Карабахе (см. Босворт К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. Москва: Наука, 1971, стр. 221-224).

В Средние века Карабах входил в Персию.

«Карабах есть страна, лежащая между левым берегом Аракса и правым – реки Куры, — выше Муганского поля, в горах. Главнейшие обитатели ее – армяне, управляемые наследственно пятью своими меликами или природными князьями, по числу кантонов. Каждый может выставить до 1 тысячи человек военных. Эти мелики, по учреждению Надира (шаха) непосредственно зависят от шаха» (Академик А. Бутков. Материалы по новой истории Кавказа. СПб., 1869).

Арцах-Карабахом правили следующие меликства Хамсы («хамсы» по арабски пять):

Гюлистан – простирающийся от границ Гандзака (Гянджа — Кировабад) до реки Тартар (примерно Ханларский и Шаумянский районы бывшей АзССР); Джраберд – простирающийся от реки Тартар до реки Хачен (Карвачар (Кельбаджар), северная и центральная части Мартакертского района НКР); Хачен – простирающийся от реки Хачен до реки Балуджа (центральная часть НКР); Варанда – простирающийся от этой реки до горной зоны Дизапайта (Аскеранский, Шушинский и Мартунинский районы НКР); Дизак – простирающийся от этих гор до реки Аракс (территория Гадрутского, Бердадзорского, Ковсаканского, Карягино-Физулинского райов НКР).

Герб Гюлистанского меликства с надписями на армянском языке Melik Hovsep of Gyulistan

Они пользовались полной свободой, платили Персии лишь дань и снабжали армию знаменитой конницей. Эти пять армянских княжеств, соседствуя друг с другом, образовали единое целое и просуществовали вплоть до утверждения русского господства – воссоединения в 1813 г. с Россией.

Родовое древо Мелик-Бегларянов Гюлистана, Мелик-Исраелянов Джраберда, Асан-Джалалянов Хачена, Мелик-Шахназарянов Варанды, Мелик-Еганянов – Дизака свидетельствует о величии меликских семейств Арцаха, потомки которых и сегодня играют важную роль в Арцахе. Где же было расположено в Арцахе родовое древо турок-азербайджанцев?

Карабах вошел в состав Российской империи в результате Русско-Персидской войны в 1813 г. по Гюлистанскому трактату, принятому в армянском селении Гюлистан – ныне оккупированного азербайджанцами Шаумянского района НКР. Большую всесторонную помощь русским оказали карабахские мелики (см. военный историк, генерал В. А. Потто. Кавказская война. В 5 томах. СПБ. 1889г.). В составе царской России Карабах получил свободу в предпринимательской и просветительных областях, Шуши стал вторым после Тбилиси значимым центром армянской культуры и просвещения в Закавказье. Армяне не остались в долгу и активно участвовали во всех русско-турецких и русско-персидских войнах, выдвинув плеяду прославленных полководцев.

В мае 1918 г. было заявлено о создании трех самостоятельных государств в Закавказье: Грузинская, Армянская республики, республика Азербайджан. Эта дата является исходной для образованного впервые в мире государства Азербайджан. Пережившая геноцид Армения была истощена и наводнена беженцами из Западной Армении, и новоявленный Азербайджан, образованный на основе территорий Бакинской, Шемахинской и частично Елизаветпольской (Гянджа) губерний, по диктовке Турции сделал попытку территориально объединиться с Турцией. Тогда же впервые было объявлено о якобы «принадлежности Азербайджану территорий Карабаха, Зангезура, Нахичевана».

Первое заседание парламента Азербайджанской Демократической Республики, на котором вывешен трёхцветный флаг. 7 декабря 1918 года.

Общеизвестно, что эти территории никогда не находились во власти Турции, теоретически на них могли претендовать лишь Россия и Персия. Поэтому Лига Наций, на основе доклада Пятого Комитета Ассамблеи Лиги Наций, решением от 6 декабря 1920 г. отклонила просьбу Азербайджана о его принятии в Лигу Наций из-за пограничных споров с Грузией и Арменией.

Казалось, что после решения Лиги Наций вопрос исчерпан, но нет – поднятая на государственный уровень ложь тандема Турция — Азербайджан стала озвучиваться при каждом удобном случае. Большевистская и постбольшевисткая Россия, как ни странно, поддержала их, и сегодня указанному тандему почти удалось добиться своего, осталось 45 км Сюника для их воссоединения. Но и этого мало для новоявленного султаника Ильхама: Ереван и Севан тоже Азербайджан. Он тиражирует это по всем каналам массовой информации, в особенности по российским.

Известно, что советизация Закавказья началась с помощью XI Красной армии, по направлению её движения с востока на запад (Азербайджан, Армения, Грузия). 26 апреля 1920 г. она перешла северную границу Азербайджана. Тут же последовал приказ Ататюрка находящемуся в Баку командиру Восточной армии Турции Карабекиру – не препятствовать продвижению XI Красной армии. 28 апреля была провозглашена советская власть в Азербайджане. Руководители Советского Азербайджана тут же начали предъявлять к «буржуазной» Армении территориальные претензии, требуя Карабах, Зангезур, Нахичеван. Снова был обнародован турецкий план – воспользовавшись создавшейся благоприятной обстановкой, территориально объединить Азербайджан с Турцией, пока не установлена советская власть в Армении.

Накануне этого, в марте 1920 г., ворвавшиеся в Шуши войска Халил и Нури-паши при попустительстве английских оккупационных сил под руководством генерала Томсона (англичане, как всегда, тут как тут) сожгли армянский квартал 30-тысячной Шуши с 90%-ным армянским населением. Было истреблено 8000 армян, остальным, потеряв все, удалось вырваться из огня. Безнаказанность преступного тандема позволяет их бесстыжим потомкам разглагольствовать о принадлежности им Шуши – гордости НКР.

Нарком иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин сразу прояснил возникшую ситуацию и не пошел на поводу у требований руководства советизированного Азербайджана. Он считал: «Карабах есть исконно армянская местность», а в письме В. Ленину от 29 июня 1920г. отметил: «и речи быть не может о посылке азербайджанских аскеров против армян для отнятия у последних тех областей, на которые Азербайджану вздумалось заявить претензию», «отнять у Армении какие-либо части и нашими руками передать их Азербайджану – это означало бы придать совершенно ложный колорит всей нашей политике на Востоке. Это подорвало бы представление о нашей политике как чисто бескорыстной и объективной».

Народный комиссар иностранных дел СССР Георгий Васильевич Чичерин

Г. Чичерину удалось добиться неудовлетворения притязаний Советского Азербайджана вплоть до установления советской власти в Армении (29 ноябрь 1920г.). Командование XI Красной армии также отказалось удовлетворить требования Советского Азербайджана, а Зангезур сумели защитить армянские силы самообороны. Таким образом, план территориального объединения Азербайджана с Турцией в двадцатые годы XX века провалился.

Нагорный Карабах на блюдечке, без единого выстрела преподнесло Азербайджану Кавказское бюро ЦК Российской компартии большевиков решением от 5 июля 1921 г., хотя то же бюро своим решением предыдущего дня (4 июля) Нагорный Карабах считало неразлучной частью Армении. Злостную роль сыграл И. Сталин.

4 июля 1921 г. для решения вопроса о Нагорном Карабахе созывается пленум Кавбюро ЦК РКП (б), на котором в присутствии Сталина большинством голосов было решено Нагорный Карабах включить в состав Советской Армении (за это решение голосовали Г. Орджоникидзе, С. Киров, Ал. Мясникян, Ю. Фигатнер). Однако председатель Ревкома Азербайджана Н. Нариманов запротестовал и потребовал, чтобы окончательное решение вопроса было перенесено в ЦК РКП (б). Кавбюро так и постановило. Но решение Кавбюро не было выполнено, а на следующий день было созвано новое заседание Кавбюро, которое пересмотрело предыдущее решение без обсуждения и без голосования под давлением И. Сталина. ЦК Компартии Армении, возглавляемый Александром Мясникяном, на своем заседании от 16 июля 1921 г. вынес решение о своем несогласии с постановлением Кавбюро от 5 июля 1921 г.

В дальнейшем наиболее страшным для армян Карабаха оказался пункт б) решения кавбюро от 5 июля: «Поручить ЦК Азербайджана определить границы автономной области и представить на утверждение Кавбюро ЦК РКП».

Вместо того, чтобы в состав автономии включить территории Карабаха, существовавшие в момент вхождения Карабаха в Российскую империю (1813 г.), или составить смешанную комиссию из русских, армян и азербайджанцев для определения объема и границ Автономной области, решение этих вопросов поручили ЦК Азербайджана. Воспользовавшись пунктом б) решения, но без утверждения Кавбюро, что требовалось, — азербайджанские власти отрезали от Нагорного Карабаха и не включили в состав Автономной области Шамхорский, Ханлар-Геташенский, Шаумянский районы с 97-98% армянским населением на северо-западе; Кельбаджарский и Лачинский районы на западе и все южные районы вдоль реки-матери Аракс меликства Дизак. Это было первым весьма существенным расчленением Нагорного Карабаха. Образованная в 1923 г. Автономная область Нагорного Карабаха – АОНК (в дальнейшем переименова в НКАО) была территориально тщательно изолирована от Армении и со всех сторон окружена лишь Азербайджаном.

Нагорный Карабах (АОНК) на карте Советского Союза 1928 года

Это позволило Азербайджану со временем депортировать армянские поселения, не входящие в НКАО, а вдоль реки Аракс максимально приближаться к Турции. Сегодня трудно представить будущее Армении и НКР без Кельбаджарского (Карвачар) и Лачинского (Бердзор) районов. Этот искусственно созданный клин (Красный Курдистан) между Арменией и НКАО будет вечным источником напряженности, в частности и для русских миротворческих сил, ибо многократно увеличилась и граница, подлежащая защите.

К сожалению, после 1994 года Азербайджан продолжил политику экспансии и использовал весь последующий промежуток времени для модернизации своей армии, накопления современных наступательных средств, игнорируя право армян жить на своей тысячелетиями исконной земле, свидетелями которого является бессметное количество величественных храмов, крепостей, на стенах которых каменописью высечена славная история края. Претендующие нагло на эти земли азербайджанцы могут ли противопоставить хоть один храм даже позднего периода?

По нашему мнению, создавшейся обстановке способствовали беззубое и безответственное поведение наших дипломатов, неадекватность реакций наших средств информации, недостаточно полное освещение сути карабахской проблемы для мировых аналитических центров и средств распространения информации, непрофессиональность руководства страны, армии, нацбезопасности, в особенности последних лет.

Азербайджанские солдаты во время войны, 1992–1993 годы Ilgar Jafarov

Обращаем внимание Никола Пашиняна и его сподвижников на мнение известного публициста и поэта Сергея Городецкого о Нагорном Карабахе:

«У каждой страны, у каждой нации есть свои заветные твердыни. Когда история народа складывается счастливо, он становится центром культурной и политической жизни. Когда судьба преследует нацию, она бывает оплотом национальной жизни, островом надежд, залогом возрождения. Именно последнюю роль сыграла и играет для армянского народа горная область Карабах.

Сергей Городецкий, «Кавказское слово», 23. III.1919 г. Будучи единым этнографически, хозяйственно и по языку, Карабах сделался цитаделью Армении, восточным ее флангом. Таким он был в прошлом, таков он сейчас, таким он будет и всегда, ибо сердце Армении, долину Арарата, нельзя защищать, не владея Карабахом».

Будем достойны наших предков!